Студента лишили свободы за плакат «Петербург скорбит» в память о жертвах «Зимней вишни»

02:07 05 мая 2018 0

За участие в несанкционированной акции студента арестовали и оштрафовали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 4 мая, суд арестовал на десять суток петербургского студента Илью Гантварга, который участвовал в акции памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Такое решение суда стало наказанием за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, молодого человека также осудили за несанкционированную акцию и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Мероприятие, как напоминает «Лента.ру», прошло 27 марта на Марсовом поле. Илья Гантварг вместе с 15 другими активистами участвовали в несанкционированном пикете и держал в руках плакат с надписью «Петербург скорбит 25.03.2018». Кроме того, студент выступил с речью, обвинив кемеровские власти в халатности, и потребовал отставки бывшего губернатора региона Амана Тулеева. Участники уличной акции не стали расходиться после соответствующего требования полиции, из-за чего Гантварг был доставлен 3 мая в отдел полиции для составления протокола.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, среди которых 41 ребенок. К уголовной ответственности уже привлечен начальник пожарного звена Сергей Генин, который проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже заперты 37 человек.