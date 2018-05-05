На акцию протеста, приуроченную к годовщине президентства Эммануэля Макрона, вышли порядка 160 тысяч человек. Манифестация и митинг проходят в Париже 5 мая.
Акцию протеста назвали «Праздник Макрона» — она стартовала на площади у Оперы Гарнье, сообщает РИА «Новости». Программа предусматривает пикник, концерт в центре города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.
После первомайской демонстрации, которая вылилась в серьезные столкновения с полицией, шествие проходит весьма спокойно. По всему маршруту выставлены усиленные наряды правоохранителей, примыкающие к нему улицы и переулки перекрыты полицейскими кордонами. Дополнительно в Париж в субботу стянули порядка 2 тыс. жандармов и сотрудников полиции из провинции.