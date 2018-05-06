{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
15:29  06 мая 2018 0

Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе с Фоменко. ВИДЕО

Светлое прошлое премия. Челябинск., фоменко николай
Николай Фоменко в срыве покровов не участвовалФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актриса Мария Голубкина впервые рассказала подробности развода с музыкантом Николаем Фоменко. На откровенность ее вызвал телеведущий Андрей Малахов во время программы «Привет, Андрей!».

Он напомнил ей о скандальном прямом радиоэфире, который стоил Голубкиной работы и скандала со всей родней. Тогда слушатели были шокированы признанием звездной пары в том, что они уже не являются семьей. Неожиданный поступок не понравился родственникам. «Все позвонили и сказали, что мы идиоты», — вспоминает Голубкина. Работодатели также не оценили такой подход и на несколько лет актрису отлучили от эфира.

Малахов же потребовал объяснений случившемуся и получил их. «У меня много было смешных историй в прямом эфире. Мы с Колей очень боялись журналистов, что они нас опередят, а так как мы жадные, мы сами рассказали в прямом эфире, что разводимся», — объяснила Голубкина. По ее словам, к публичному объявлению о расторжении брака их развод с Фоменко уже был свершившимся фактом.

Фоменко и Голубкина были женаты более 10 лет. По итогам брака, распавшегося в 2008 году, у них остались дочь Анастасия и сын Иван.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров