15:29 06 мая 2018 0

Николай Фоменко в срыве покровов не участвовал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актриса Мария Голубкина впервые рассказала подробности развода с музыкантом Николаем Фоменко. На откровенность ее вызвал телеведущий Андрей Малахов во время программы «Привет, Андрей!».

Он напомнил ей о скандальном прямом радиоэфире, который стоил Голубкиной работы и скандала со всей родней. Тогда слушатели были шокированы признанием звездной пары в том, что они уже не являются семьей. Неожиданный поступок не понравился родственникам. «Все позвонили и сказали, что мы идиоты», — вспоминает Голубкина. Работодатели также не оценили такой подход и на несколько лет актрису отлучили от эфира.

Малахов же потребовал объяснений случившемуся и получил их. «У меня много было смешных историй в прямом эфире. Мы с Колей очень боялись журналистов, что они нас опередят, а так как мы жадные, мы сами рассказали в прямом эфире, что разводимся», — объяснила Голубкина. По ее словам, к публичному объявлению о расторжении брака их развод с Фоменко уже был свершившимся фактом.

Фоменко и Голубкина были женаты более 10 лет. По итогам брака, распавшегося в 2008 году, у них остались дочь Анастасия и сын Иван.