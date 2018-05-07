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13:20  07 мая 2018 0

Главный единоросс ХМАО не поедет на инаугурацию Путина. «Все ждали, что его пригласят»

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Жители ХМАО получили официальные приглашения Кремля на инаугурацию ПутинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова улетела на инаугурацию президента Владимира Путина в Москву, компанию ей составили общественные деятели, сенаторы из региона, а также доверенные лица президента. Об этом 7 мая «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По данным депсвязей, официальное приглашение из кремля на главное политическое событие мая получили: губернатор Наталья Комарова, сенаторы Эдуард Исаков и Юрий Важенин. Также губернатору составят компанию доверенные лица Владимира Путина в регионе: герой труда Иван Айдулин, главный врач «Сургутского клинического перинатального центра» Лариса Белоцерковцева, пенсионер Федор Метрусенко, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Александр Легков, а также председатель общественной палаты ХМАО Ирина Максимова.

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Примечательно, что председателя югорской окружной думы и регионального руководителя партии «Единая Россия» Бориса Хохрякова в списке приглашенных не оказалось. По мнению источника агентства в окружной думе ХМАО, Борис Хохряков был одним из главных руководителей выборов президента РФ в марте 2018 года, и в регионе обсуждалась возможность его поездки на инаугурацию. «Борис Хохряков один из тех людей региона, благодаря которым удалось увеличить выборную явку и набрать подавляющее количество голосов за президента. Несмотря на занимаемую им должность, все ждали, что его пригласят на инаугурацию», — комментирует источник агентства.

Как объяснили агентству в пресс-службе отделения «ЕР», руководители отделений и председатели дум традиционно не получают приглашение на инаугурацию.

Игорь Волосин
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