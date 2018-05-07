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Главные новости Тюменской области
16:15  07 мая 2018 0

В Тюмени установили масштабы выброса отходов, вызывающих СПИД. Под угрозой — жилой район. ФОТО

На одном из участков в тюменском микрорайоне земля оказалась заражена ядомФото: официальное сообщество микрорайона «Европейский», «ВКонтакте»

Тюменская природоохранная прокуратура объявила о результатах предварительной проверки земли, куда были слиты ядовитые отходы. Специалисты определили границы зараженных участков.

«Межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что полихлорированными бифенилами в Тюмени загрязнены два земельных участка», — сообщают в ведомстве. «Полихлорированные бифенилы относятся к I классу опасности отходов», — отмечают там. При этом на загрязненном участке находятся два нежилых здания. Окончательно установить площадь земли, отравленной ядовитым веществом, планируется в ходе следствия.

Напомним, ранее из-за слива яда в микрорайоне Европейский в Тюмени было возбуждено уголовное дело. Как сообщало «URA.RU», их слил некий цыганский барон, получивший контейнеры от экс-директора омских компаний «Мерк» и «Природоохранное предприятие «Мерк» Дмитрия Золотарева.

Красной линией обозначен участок, где земля содержит ядовитое вещество
Фото: Прокуратура Тюменской области

Полихлорированные дифенилы — опасные высокотоксичные вещества, вызывающие химический СПИД. Ученые доказали, что они повреждают ряд внутренних органов, имеют эффект накапливания в организме, что обуславливает появление наследственных заболеваний. В странах ЕЭС, США и Канаде эти соединения запрещены к производству и применению с 1973 года.

Дарья Корчак
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