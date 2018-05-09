11:06 09 мая 2018 0

В честь Дня Победы космонавтам объявлен выходной

Экипаж 55-й космической экспедиции на МКС поздравили россиян с праздником Победы. Ролик опубликован на официальной странице Роскосмоса.

«Понимая ужас, пережитый нашими родителями, каждый из нас обязан сделать все, чтобы наши дети не знали такого слова — война», — обратился к землякам командир экипажа МКС Антон Шкаплеров.

Сейчас на борту МКС несут дежурство Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел и японский астронавт Норишиге Канаи. Сегодня в честь Дня Победы космонавтам объявлен выходной. Планируется, что они смогут посмотреть парад Победы на Красной площади со специального медиасервера, передает телеканал 360.