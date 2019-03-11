В Челябинске временно отключат телеканалы и радиостанции

В Челябинске с 11 марта по 5 апреля произойдут кратковременные отключения телеканалов и радиостанций. Их работа будет приостановлена в связи с подготовкой телебашни к покраске и подсветке, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства области.
Подсветка появится осенью. До этого башню высотой 196 метров предстоит покрасить. Будут демонтированы неиспользуемые металлоконструкции башни, которые мешают размещению подсветки.
На время работы будет отключаться вещание телеканалов «Петербург — 5 канал» и «ЧЕ», а также радиостанций: «Love радио» (94,6 МГц), «Комсомольская правда» (95,3 МГц), «Интерволна» (66,74 МГц), «L-радио» (104,9 МГц), «Радио 7» (105,4 МГц), «Дети FM» (96,8 МГц), «Бизнес FM» (100,8 МГц), «Радио Спорт» (102,4МГц), «Наше радио» (103,5 МГц), «Русское радио» (104,1 МГц), «Дача» (98,7 МГц).
Отключения пройдут с 11 по 15 марта, с 18 по 22 марта, с 25 по 29 марта, а также с 1 по 5 апреля. Помимо Челябинска, кратковременные перерывы вещания могут наблюдать жители поселений в радиусе 25 километров (ТВ) и 57 километров (радио) к Челябинску.