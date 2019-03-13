12 марта 2019
11 марта 2019

С крупного оборонного завода Прикамья взыскали 40-миллионный долг

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 10:09
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск., фемида
Суд частично удовлетворит требования РосимуществаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Арбитражный суд Перми вынес решение о частичной выплате ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» долгов за аренду трех земельных участков. Обанкротившееся предприятие должно выплатить почти 35 млн долгов и более 5 млн неустойки.

«Суд решил взыскать с завода имени Дзержинского 34,65 млн рублей основного долга и неустойку в размере 5,3 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Предприятие арендовало участки в Свердловском районе Перми. Иск к заводу на 45 млн рублей подавало территориальное управление Росимущества.

Ранее сообщалось, что в отношении завода было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты более 400 млн рублей налогов по НДФЛ. Предприятие было признано банкротом еще в 2010 году. Годом ранее за многомилионные хищения средств завода осудили бывшего исполнительного директора предприятия Егора Заворохина.

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