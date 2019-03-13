С крупного оборонного завода Прикамья взыскали 40-миллионный долг

Арбитражный суд Перми вынес решение о частичной выплате ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» долгов за аренду трех земельных участков. Обанкротившееся предприятие должно выплатить почти 35 млн долгов и более 5 млн неустойки.
«Суд решил взыскать с завода имени Дзержинского 34,65 млн рублей основного долга и неустойку в размере 5,3 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Предприятие арендовало участки в Свердловском районе Перми. Иск к заводу на 45 млн рублей подавало территориальное управление Росимущества.
Ранее сообщалось, что в отношении завода было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты более 400 млн рублей налогов по НДФЛ. Предприятие было признано банкротом еще в 2010 году. Годом ранее за многомилионные хищения средств завода осудили бывшего исполнительного директора предприятия Егора Заворохина.