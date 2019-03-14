Завод керамических изделий представил свою продукцию на крупнейшей международной строительно-интерьерной выставке «Batimat Russia-2019», проходящей в Москве. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Участие в выставке — уникальная возможность за короткий срок показать продукцию предприятия, потенциал производства, обсудить перспективы и обменяться опытом с ключевыми партнерами», — пояснила начальница отдела маркетинга завода Екатерина Гришкина. Также она уточнила, что в этом году Завод керамических изделий впервые представил новый продукт — керамогранит в духе восточных ковров, который, по словам представителя компании, вызывает большой интерес покупателей.

Стенд Завода керамических изделий за первые дни работы уже стал одним из самых популярных на выставке. Посетители отметили высокое качество продукции, оригинальность дизайнерских решений, разнообразие форм и форматов представленной керамической плитки и керамогранита.

Новая коллекция керамической плитки «Alma Ceramica» вновь покорила дизайнеров и архитекторов, а также представителей оптовых и розничных торговых компаний. Все новинки уже доступны в магазинах дилерской сети предприятия. В ближайшее время завод начнет увеличивать поставки как в регионы России, так и за рубеж. Представители производства пообщались с поставщиками оборудования и сырья для производства керамической плитки. В частности, они обсудили новые возможности технического усовершенствования завода.

В компании рассказали, что стенд стал одним из самых популярных на выставке

Фото: пресс-служба ПАО ЗКИ