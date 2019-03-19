В ХМАО гендиректор предприятия избежал срока за долг по зарплате перед 518 работниками

В Нягани генеральному директору АО «Монтажное управление № 5» назначили судебный штраф за долг по зарплате перед 518 работниками предприятия. Об этом сообщили в следственном управлении округа.
«По результатам рассмотрения генеральному директору АО „Монтажное управление № 5“ назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.
По словам силовиков, в период с марта по октябрь 2018 года руководитель предприятия задолжал зарплату 518 работникам, общая сумма которой составила свыше 40 миллионов рублей. После завершения дела следователями, долг перед работниками погасили в полном объеме, а в суде обвиняемому назначили судебный штраф.
Уточнить статью, по которой осудили гендиректора предприятия, корреспонденту «URA.RU» не удалось: в Следственном комитете не взяли трубку. Вероятно, речь идет о статье «Невыплата заработной платы». Согласно ей, руководителя могли наказать штрафом от ста до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до трех лет.