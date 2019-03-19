18 марта 2019
17 марта 2019
15 марта 2019

В ХМАО гендиректор предприятия избежал срока за долг по зарплате перед 518 работниками

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 11:27
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, банковская карта, деньги, финансы, бюдежт, бюджет, кредитная карта, карта сбербанка, монеты, рубли
Гендиректору назначили судебный штраф в 100 тысяч рублейФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Нягани генеральному директору АО «Монтажное управление № 5» назначили судебный штраф за долг по зарплате перед 518 работниками предприятия. Об этом сообщили в следственном управлении округа.

«По результатам рассмотрения генеральному директору АО „Монтажное управление № 5“ назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, в период с марта по октябрь 2018 года руководитель предприятия задолжал зарплату 518 работникам, общая сумма которой составила свыше 40 миллионов рублей. После завершения дела следователями, долг перед работниками погасили в полном объеме, а в суде обвиняемому назначили судебный штраф.

Уточнить статью, по которой осудили гендиректора предприятия, корреспонденту «URA.RU» не удалось: в Следственном комитете не взяли трубку. Вероятно, речь идет о статье «Невыплата заработной платы». Согласно ей, руководителя могли наказать штрафом от ста до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...