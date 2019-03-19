Ликвидация столовой «Золушка» — лишь первый шаг в стабилизации рынка школьного питания в Екатеринбурге. Следом с него могут уйти другие неэффективные, замеченные в коррупционных схемах и опасные для здоровья детей предприятия. Об этом заявил «URA.RU» председатель комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексей Вихарев.
По словам депутата, в числе вызывающих вопросы предприятий данной сферы — школьная базовая столовая № 41 Железнодорожного района. Депутаты с удивлением выяснили, что ее директор Акмжан Мулдагулов имеет отношение к биллиардным клубам. По мнению Вихарева, ведение столь специфического бизнеса человеком, получающим многомиллионные бюджетные контракты на питание детей, — повод для тщательной проверки.
Помимо этого, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ЕМУП «Столовая № 41» аффилирована с Алексеем Лаппо — сыном бывшего главы Железнодорожного района Екатеринбурга Валентином Лаппо. Последний входит в ближайшее окружение бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Последний в течение многих лет противостоял действующему главе региона Евгению Куйвашеву. Источники финансирования этой политической войны до сих пор официально не раскрыты.
«Я хочу поблагодарить всех журналистов, участвующих в освещении событий вокруг „Золушки“. Мы вместе добились возбуждения уголовного дела против руководства предприятия, из-за некачественной продукции которого происходили отравления школьников, и его ликвидации по иску Роспотребнадзора в суде. Но эта работа еще не завершена. Будем бороться дальше. Бороться, пока у нас не развеются последние сомнения в высоком качестве питания 100% школьников и отсутствии коррупции на этом очень ответственном рынке», — заявил «URA.RU» Алексей Вихарев.