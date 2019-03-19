Несмотря на уход Владимира Тунгусова из политики, его муниципальные активы продолжают процветать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ликвидация столовой «Золушка» — лишь первый шаг в стабилизации рынка школьного питания в Екатеринбурге. Следом с него могут уйти другие неэффективные, замеченные в коррупционных схемах и опасные для здоровья детей предприятия. Об этом заявил «URA.RU» председатель комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев поблагодарил журналистов за поддержку при событиях вокруг «Золушки» URA.RU

По словам депутата, в числе вызывающих вопросы предприятий данной сферы — школьная базовая столовая № 41 Железнодорожного района. Депутаты с удивлением выяснили, что ее директор Акмжан Мулдагулов имеет отношение к биллиардным клубам. По мнению Вихарева, ведение столь специфического бизнеса человеком, получающим многомиллионные бюджетные контракты на питание детей, — повод для тщательной проверки.

Помимо этого, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ЕМУП «Столовая № 41» аффилирована с Алексеем Лаппо — сыном бывшего главы Железнодорожного района Екатеринбурга Валентином Лаппо. Последний входит в ближайшее окружение бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Последний в течение многих лет противостоял действующему главе региона Евгению Куйвашеву. Источники финансирования этой политической войны до сих пор официально не раскрыты.

«Я хочу поблагодарить всех журналистов, участвующих в освещении событий вокруг „Золушки“. Мы вместе добились возбуждения уголовного дела против руководства предприятия, из-за некачественной продукции которого происходили отравления школьников, и его ликвидации по иску Роспотребнадзора в суде. Но эта работа еще не завершена. Будем бороться дальше. Бороться, пока у нас не развеются последние сомнения в высоком качестве питания 100% школьников и отсутствии коррупции на этом очень ответственном рынке», — заявил «URA.RU» Алексей Вихарев.