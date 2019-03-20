Сын экс-губернатора Дубровского язвительно отреагировал на отставку отца

Бизнесмен Александр Дубровский, сын бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского, прокомментировал отставку отца на своей странице во «ВКонтакте». «Наступило время, которое покажет истинное лицо людей окружающих тебя», — написал он.
Бизнес сына стал одним из главных раздражителей челябинских элит и силовиков. Его фирмы выигрывали тендеры и срывали сроки сдачи объектов. Компании Александра Дубровского признавались победителями торгов, которые затем отменялись надзорными ведомствами.
В последний раз 28 февраля челябинское управление Федеральной антимонопольной службы объявляло, что доказало в суде сговор на торгах регоператора капремонта и ООО «Жилкомсервис», ранее принадлежавшего Александру Дубровскому. Заказчик незаконно отклонил заявки конкурентов и заключил с ней контракт на 218 млн рублей. Эта фирма, как часть другого бизнеса Бориса Дубровского, была переписана на сына, а в конце 2018 года оформлена на АО «Техкомплекс МР» Валерия Ковалева. На него зарегистрированы 44 действующие компании, а также 46 уже закрытых. Высказывались предположения, что это номинальный собственник компаний.
Сам Борис Дубровский признан участником картельного сговора с министерством дорожного строительства области и АО «Южуралмост» на 2,4 млрд рублей. ФАС 18 марта объявила, что направила материалы в МВД и Генпрокуратуру. На следующий день проходила коллегия Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина. После нее Дубровский подал в отставку. Врио губернатора назначен экс-первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.