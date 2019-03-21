Суд перенес процесс об отмене выборов мэра Челябинска

Челябинский облсуд 21 марта отложил рассмотрение иска об отмене результатов выборов мэра Челябинска, чтобы ознакомиться с антикоррупционной экспертизой. Следующее заседание состоится 23 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.
«Суд запросил представить итоги антикоррупционной экспертизы положения о конкурсе и протокол итогового голосования членов конкурсной комиссии. На предоставление документов отведен месяц», — добавил общественник Александр Лебедев, присутствовавший в зале суда.
С требованием отменить итоги выборов обратился в суд председатель региональной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, также выдвигавшийся в мэры Челябинска в числе 16 претендентов. Однако Щербаков сумел пройти только первый этап отбора, комиссия в итоге предложила гордуме выбор из четырех других кандидатов.
Формальным основанием для обращения в суд стала неверная дата утверждения в должности Владимира Елистратова, указанная в официальном решении гордумы, — 29 февраля, день, которого нет в этом году. Также оппозицию не устраивают порядок проведения конкурса по отбору кандидатов и сама процедура выборов депутатов.
Помимо оппозиции, жизнь мэру осложнила отставка губернатора Бориса Дубровского. Назначенный президентом врио главы региона Алексей Текслер «поставил на паузу» начатые Елистратовым перестановки в администрации.