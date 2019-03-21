20 марта 2019

Суд перенес процесс об отмене выборов мэра Челябинска

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 17:53
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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, елистратов владимир
Оппозиционеры не оставляют попыток отправить Владимира Елистратова «на выход»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы мэра Челябинска

Челябинский облсуд 21 марта отложил рассмотрение иска об отмене результатов выборов мэра Челябинска, чтобы ознакомиться с антикоррупционной экспертизой. Следующее заседание состоится 23 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«Суд запросил представить итоги антикоррупционной экспертизы положения о конкурсе и протокол итогового голосования членов конкурсной комиссии. На предоставление документов отведен месяц», — добавил общественник Александр Лебедев, присутствовавший в зале суда.

С требованием отменить итоги выборов обратился в суд председатель региональной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, также выдвигавшийся в мэры Челябинска в числе 16 претендентов. Однако Щербаков сумел пройти только первый этап отбора, комиссия в итоге предложила гордуме выбор из четырех других кандидатов.

Формальным основанием для обращения в суд стала неверная дата утверждения в должности Владимира Елистратова, указанная в официальном решении гордумы, — 29 февраля, день, которого нет в этом году. Также оппозицию не устраивают порядок проведения конкурса по отбору кандидатов и сама процедура выборов депутатов.

Помимо оппозиции, жизнь мэру осложнила отставка губернатора Бориса Дубровского. Назначенный президентом врио главы региона Алексей Текслер «поставил на паузу» начатые Елистратовым перестановки в администрации.

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