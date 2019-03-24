Украинские журналисты подозревают Порошенко в убийстве собственного брата

Петр Порошенко мог убить собственного брата. Такое предположение высказали украинские журналисты. Расследование о коррупционных схемах и возможном убийстве вышло на телеканале «1+1» в программе «Украинские сенсации-2019». Разоблачительные документы журналистам предоставил оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый.
Оппозиционер показал копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012, в котором говорится, что Порошенко организовал несколько преступных групп, совершивших на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд преступлений. «Мошенничество в особо крупных размерах, хищения, и есть подозрения и в организации убийства своего родного брата Михаила Порошенко», — сообщает портал «Страна.ua». Также в документе сказано, что против главы Украины было возбуждено около 40 уголовных дел.
По официальной версии, брат украинского лидера погиб в ДТП в 1997 году. Однако Усатый утверждает, что работавшие в те года молдавские полицейские сообщили ему, что Михаила утопили и мертвым привезли в Кишинев.