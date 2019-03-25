После поездки по Челябинску губернатор Текслер назначил встречу мэру

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер примет главу Челябинска Владимира Елистратова вечером 25 марта. Перед этим Текслер намерен проехать по областному центру, чтобы составить личное впечатление о городе, сообщил источник «URA.RU» в правительстве региона.
«Личная встреча состоится вечером понедельника. Перед этим, в середине дня, врио губернатора совершит объезд областного центра. Список объектов для посещения не раскрывается», — рассказал собеседник агентства.
В момент подготовки новости Владимир Елистратов находился на первом аппаратном совещании у нового главы региона. Расширенную «аппаратку» в его собственной администрации проводила первый вице-мэр Наталья Котова. «Глава готовится к отчету перед губернатором. В частности, городские власти подготовили ответы на все жалобы и обращения челябинцев, которые за выходные были переданы Алексею Текслеру через аккаунт в Instagram», — сообщил «URA.RU» источник в мэрии областного центра.
Как сообщало «URA.RU», в прошедшую пятницу новый глава должен был провести первую ознакомительную поездку по региону — планировался именно осмотр Челябинска. Однако Алексей Текслер неожиданно для всех отказался от этих планов, отправив ожидавшего его Владимира Елистратова «заниматься делами».
Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области президентом России Владимиром Путиным 19 марта, после отставки с поста руководителя региона Бориса Дубровского. Ранее Текслер занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ.