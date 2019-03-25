Галкин на «Первом канале» назвал шпионкой трехлетнюю пермячку

Трехлетняя пермячка Варвара Колчанова приняла участие в шоу Максима Галкина «Лучше всех» на «Первом канале». Общаясь с ведущим, девочка мастерски уходила от вопросов о родном городе.
«Давно ли ребенок работает в разведке?» — задал Максим Галкин вопрос маме Варвары Татьяне. Несколько раз девочка, общаясь с ведущим на сцене, не давала прямого ответа на то, в каком городе живет. На простые вопросы Галкина о том, куда девочка полетит с сестрой и мамой из Москвы, та спокойно отвечала, что полетит к папе. «А папа где живет?» — продолжает беседу Галкин. «С котом Гарфилдом». — «А Гарфилд с кем живет?» — «С папой», — в недоумении отвечает Варвара. Зал в этот момент взрывается хохотом. После нескольких виртуозных уходов Вари от рассказов о родном городе Галкин сдается и решает задать вопрос маме Татьяне, которая и открывает завесу тайны — семья приехала из Перми.
На шоу Колчановы приехали продемонстрировать удивительные музыкальные способности Варвары. Трехлетняя девочка знает, как звучат и выглядят разные, даже самые необычные музыкальные инструменты. В эфире программы Варвара угадала с первых секунд звучание аккордеона, банджо, бубна, саксофона, балалайки, гитары, мандолины и валторны.
Ранее звездой шоу «Лучше всех» стал шестилетний Миша Мараков из Магнитогорска Челябинской области. Уралец поставил диагнозы Ольге Бузовой и Ивану Урганту, вызвав восхищение гостей и ведущего передачи. Миша планирует стать врачом.