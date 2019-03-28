Звезда фильма «Москва слезам не верит» завела страницу в Instagram

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, звезда фильмов «Карнавал» и «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева завела страницу в Instagram. Судя по дате первой публикации, Муравьева зарегистрировалась в соцсети вечером, 27 марта.
На момент публикации материала в аккаунте актрисы насчитывается уже 863 подписчика и шесть постов. Большая часть из них — видео со знаменитыми коллегами, среди которых есть Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
На одном из видео Пугачева, судя по всему, поздравляет Муравьеву с прошедшим днем рождения. «Обнять вас, поцеловать, поднакопить энергии, пригласить вас на концерт», — говорит Примадонна, подходя к актрисе.
Ирина Муравьева — популярная советская и российская актриса. Она известна зрителям по ролям в фильмах «Чисто английское убийство», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», сериале «Не родись красивой» и других. А кинокартина «Москва слезам не верит», где Муравьева играла Людмилу, в 1981 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».