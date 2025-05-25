Над Новгородской областью сбит беспилотник ВСУ

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Беспилотник ликвидировала ПВО
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ ликвидирован над Новгородской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

«Сбит один БПЛА самолетного типа», — написал Дронов в Telegram. Пострадавший и разрушений, по словам врио губернатора, нет. Он заверил, что держит ситуацию на контроле.

Ранее о сбитых беспилотниках сообщали губернаторы Брянской, Калужской и Орловской областей Александр Богомаз, Владислав Шапша и Андрей Клычков. Над территорией Брянской области ПВО ликвидировала 14 вражеских БПЛА, такое же количество — над Калужской и 16 — над Орловской.

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Беспилотник ВСУ ликвидирован над Новгородской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. «Сбит один БПЛА самолетного типа», — написал Дронов в Telegram. Пострадавший и разрушений, по словам врио губернатора, нет. Он заверил, что держит ситуацию на контроле. Ранее о сбитых беспилотниках сообщали губернаторы Брянской, Калужской и Орловской областей Александр Богомаз, Владислав Шапша и Андрей Клычков. Над территорией Брянской области ПВО ликвидировала 14 вражеских БПЛА, такое же количество — над Калужской и 16 — над Орловской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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