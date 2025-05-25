KP.RU: Зеленский начал придумывать атаки России, которых не было

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Зеленский начал распространять фейки о действиях России на фронте
Зеленский начал распространять фейки о действиях России на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы планируемых Россией атаках с помощью межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которые предотвратили. Об этом сообщили журналисты. 

«На Украине объявили о планах России совершить учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты РС-24 „Ярс“ в ночь на 19 мая», — передает газета «Комсомольская правда». Однако запуск не состоялся, что в администрации президента Украины представили как свою заслугу. 

Ранее член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди сообщила, что Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении. Он способен прибегнуть к различным провокациям, чтобы затянуть или вовсе сорвать переговорный процесс с РФ, передает «Царьград». 

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы планируемых Россией атаках с помощью межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которые предотвратили. Об этом сообщили журналисты.  «На Украине объявили о планах России совершить учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты РС-24 „Ярс“ в ночь на 19 мая», — передает газета «Комсомольская правда». Однако запуск не состоялся, что в администрации президента Украины представили как свою заслугу.  Ранее член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди сообщила, что Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении. Он способен прибегнуть к различным провокациям, чтобы затянуть или вовсе сорвать переговорный процесс с РФ, передает «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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