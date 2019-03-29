Самый эффективный радиомагнат Урала нанимает «антикризисного менеджера»

Программный директор и ведущий радио «Комсомольская правда — Екатеринбург» («КП FM Екатеринбург») Павел Филиппов покидает пост. На это он намекнул на своей странице в Facebook, где опубликовал объявление о поиске сотрудника на свою должность и подпись «Операция „преемник“ началась». Никаких подробностей по поводу своего ухода Филиппов не раскрыл.
«Павел уходит антикризисным менеджером к [владельцу крупнейшей радиовещательной группы Свердловской области Николаю] Грахову. По крайней мере, сам он так подает это во внешний мир», — говорит коллега Филиппова.
В самом холдинге Николая Грахова, который считается наиболее эффективной радиовещательной группой Урала, количество активов (учредитель 48 компаний, владеющих радиостанциями «Радио Си», «Пилот», «Эхо Москвы», «Наше Радио», «Радио Форум», «Авторадио» и другие; доля «рекламного пирога» среди радиохолдингов региона приближается к 50%) достигло таких объемов, что «для наведения порядка просто необходим управляющий, тем более с радиорекламой сегодня все не так позитивно, как раньше».
Факт переговоров с Николаем Граховым подтвердил и сам Филиппов, правда, конкретную роль, о которой договаривается с радиомагнатом, не раскрыл. «Мы провели переговоры с Николаем Граховым, но пока не достигли какого-то общего знаменателя. Мне было бы интересно заняться новым проектом, но, какие будут поставлены задачи, мы толком еще не определили. Однако я действительно ухожу с радио КП, все мои силы сфокусированы на том, чтобы найти себе адекватную замену. После ухода я хочу какое-то время отдохнуть (работа была плотной), а затем приму какое-то решение», — объяснил Филиппов.
Источник, знакомый с Граховым, утверждает, что тот сам поставил переговоры на паузу. «Сомневается и намерен выяснить причины увольнения Филиппова у работавших с ним коллег», — объяснил поведение радиомагната собеседник агентства.
Узнать позицию самого Грахова пока не удалось — он находится на международной конференции в США, откуда вернется в начале апреля.