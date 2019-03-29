Егеря сосчитали животных: белки покидают Свердловскую область

В Свердловской области завершился ежегодный подсчет обитателей лесов — зимний маршрутный учет. Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области подвел предварительные итоги — в регионе на четверть сократилось число белок.
«Зимний маршрутный учет — это работа по подсчету следов животных. Далее по специальной формуле делаются расчеты, которые позволяют определять количество разных видов животных и птиц», — объяснила «URA.RU» Евгения Шуляпина, начальник отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента.
По данным департамента, есть виды, численность которых выросла по сравнению с прошлым 2018 годом. Например, косуль в прошлом насчитали 39045 голов, а в этом — 43763, лисиц было 5678, а стало 6159, росомах насчитали 141 особь против 134 в прошлом и так далее.
Есть виды, где изменений нет — как нашли в том году в уральских лесах всего трех зайцев-русаков, так и в этом цифра не изменилась. Но в основном, численность разных видов животных снизилась. Особенно это заметно по белочкам. Год назад егеря насчитали их 130698. Нынешний подсчет показал, что по какой-то причине белки покидают Свердловскую область, их осталось 96924. Горностаев было 4176, а стало 2990, лосей было 45241, стало 44413, зайцев-беляков осталось 100953 против 116649 в 2018 году.
Несмотря на усилия по борьбе с волками, которые терроризируют многие, особенно отдаленные населенные пункты, их численность сократилась незначительно: было 957, стало — 863. Ранее «URA.RU» сообщало, что департамент по охране природы дал разрешение на охоту на волков без ограничений.