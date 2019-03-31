Женщины все чаще выступают против дискриминации и борются за свои права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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31 марта на Украине проходят президентские выборы. Политологи называют их самыми непредсказуемыми за всю историю. Зарегистрировано 39 кандидатов, но в фаворитах только трое. Соответственно, для России возможно три разных сценария после этих выборов. Читайте, как изменятся отношения РФ с Украиной и ждать ли новый Майдан.

Чиновники и крупные бизнесмены начнут массово бежать из страны после арестов бывшего министра Михаила Абызова и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Элита уже в панике и ищет новые места для жизни. Небезопасно даже в Лондоне, но есть страны, в которых бизнесмены смогут укрываться от правосудия.

Российская молодежь уезжает в другие страны ради образования. Поступить за границу оказывается легче и дешевле, потому как там «охотятся» за талантливыми ребятами. На родине их просто не ценят. «Отток мозгов» из России должен показать властям, насколько велик кризис образования в стране.

Ежедневный стресс на работе, провоцирующий проблемы со здоровьем, преследует миллионы россиян. Врачи, учителя, спасатели и даже продавцы-консультанты нуждаются в доплатах за вредность. На западе такая практика есть уже давно. В России подобную идею только начали обсуждать в Министерстве труда.

Российские педагоги запустили в Интернете флешмоб #учителятожелюди и разделись на камеру в поддержку уволившейся барнаульской учительницы. Это новая сексуальная революция, которая разрушает мифы о сакральности некоторых профессий. В обществе происходят глобальные перемены, которых не было со времен «Интердевочки».

Свердловские врачи поставили ребенку просроченную капельницу в реанимации. Возмутившейся маме медперсонал заявил, что «это не йогурт» и ничего страшного не произойдет.