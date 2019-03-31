Свердловские врачи поставили ребенку в реанимации просроченную капельницу

В больнице начали проводить служебную проверку Фото: Анна Майорова © URA.RU

На днях в реанимационном отделении Полевской центральной городской больницы врачи поставили ребенку капельницу с просроченным раствором. В медучреждении началась внутренняя проверка.

Инцидент произошел, когда главный врач больницы Сергей Алферов находился в отпуске, а его обязанности исполняла Татьяна Панфилова, пишет портал «ПроПолевской». По одним данным, капельницу с просроченным раствором поставила медсестра, забыв проверить срок годности. По другим, такое указание дал врач.

«Если выяснится, что врач участвовал в этом и отдавал указания на применения „просрочки“, — он понесет ответственность в первую очередь. Но сперва все же надо разобраться, кто и в какой степени виновен в случившемся», — пояснил в беседе с журналистами Алферов. По его словам, он дал распоряжение начать служебную проверку. Ребенок не пострадал.