Зеленский опередил Порошенко в его «родной» области

После обработки половины всех бюллетеней на выборах президента Украины комик Владимир Зеленский обходит действующего лидера страны Петра Порошенко с почти двукратным отрывом. Шоумен также возглавил президентскую гонку в Винницкой области, где находятся главные бизнес-активы Порошенко и откуда он начал свою политическую карьеру.
«В Винницкой области Зеленский набрал 22,12% голосов, однако этого оказалось достаточно, чтобы обогнать действующего президента», — сообщает РБК. Наибольшую поддержку артисту оказали избиратели Днепропетровской области, где за него проголосовали почти 45% избирателей.
В этом регионе находятся Винницкий молочный завод и Винницкая кондитерская фабрика, принадлежащие компании Roshen Петра Порошенко. В 1998 году действующий президент Украины попал в областной парламент Винницы, и через три года он попал в Верховную раду. После Евромайдана Порошенко был избран президентом Украины. За него проголосовали 67,3% голосов, львиная доля которых приходилась именно на Винницу.
По итогам подсчета 50% избирательных бюллетеней президентскую гонку с результатом 30,2% возглавляет комик шоумен Владимир Зеленский, отмечает телеканал 360. В свою очередь, Петр Порошенко набрал 16,6% голосов. Замыкает тройку лидеров глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,08% украинцев. Выборы президента Украины прошли 31 марта.