В Прикамье извинились за чиновника, заявившего, что старики ложатся в больницу ради экономии пенсии

Минздрав Пермского края извинился за слова заместителя главы регионального ведомства Михаила Мальцева, оскорбившего стариков. Ранее он заявил, что пенсионеры «ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию».
«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — пишет «Ридус». В региональном минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении».
Скандал, напомним, разгорелся из-за высказывания Мальцева о стариках. Замглавы пермского Минздрава обвинил пенсионеров в том, что те «ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Также Мальцев предлагал отменить круглосуточное лечение и оставить только дневной стационар, чтобы врачи ночью не «просиживали часы».