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В Прикамье извинились за чиновника, заявившего, что старики ложатся в больницу ради экономии пенсии

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 18:50
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Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, пенсионер, регистратура, поликлиника, старик
Замглавы краевого минздрава оскорбил пожилых людейФото: Николай Бастриков © URA.RU

Минздрав Пермского края извинился за слова заместителя главы регионального ведомства Михаила Мальцева, оскорбившего стариков. Ранее он заявил, что пенсионеры «ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию».

«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — пишет «Ридус». В региональном минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении».

Скандал, напомним, разгорелся из-за высказывания Мальцева о стариках. Замглавы пермского Минздрава обвинил пенсионеров в том, что те «ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Также Мальцев предлагал отменить круглосуточное лечение и оставить только дневной стационар, чтобы врачи ночью не «просиживали часы».

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