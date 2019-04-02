Следствие ходатайствует об аресте Евгения Бородина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

Бизнесмена Евгения Бородина, обвиняемого в даче взятки мэру Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину, могут отправить под арест. С таким ходатайством в Чебаркульский горсуд обратилось следствие. В отношении коммерсанта возбуждено уже второе уголовное дело — о присвоении денег. Рассмотрение ходатайства назначено на 15 часов 2 апреля, сообщили «URA.RU» в суде.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области подтвердили, что, помимо ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), Евгений Бородин стал подозреваемым по второму делу — по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств). Речь идет о незаконном выводе более одного миллиона рублей из ООО «Чебаркульгорводоканал», которое он возглавлял, в ООО «Транссервис» его сына Льва Бородина.

Евгений Бородин был задержан силовиками 1 апреля. Он является директором и соучредителем ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК). По версии следствия, Бородин дал взятку мэру Сергею Ковригину за незаконный вывод коммунальных сетей в эти фирмы. На главу города завели дело по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Он отправлен под домашний арест. А Бородин публично выступил в его защиту, фактически опровергнув показания, которые дал следствию. После этого его задержали.

Оперативное сопровождение дела ведет ГУ МВД РФ по Челябинской области. Расследуются еще два дела: возбужденное по требованию прокурора области Виталия Лопина по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) о выводе коммунальных сетей в ЧПК и ЧПВ и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении денег при покупке детсада.