Россиянам спрогнозировали повышение налогов

Перевод ряда существующих сборов в разряд налогов позволит чаще повышать их. Кроме того, плательщики могут лишиться ряда действующих льгот и вычетов. Об этом «URA.RU» заявила ведущий аналитик Института региональной экспертизы Ксения Плинер.
«Государство, с одной стороны, демонстрирует, что трансформация неналоговых обязательных платежей в налоговые не увеличивает нагрузку. Формально совокупный объем платежей налогоплательщиков не увеличится. Однако здесь существуют подводные камни», — пояснила собеседница агентства. По ее словам, государству гораздо легче администрировать обязательные налоги, нежели сборы. «В частности, проще добиваться их повышения. Кроме того, любой налог является индивидуальным платежом, никаких вычетов, льгот, компенсационных механизмов он не предусматривает», — отметила Плинер. Она также пояснила, что включение этих платежей в федеральные налоги и сборы будет означать, в частности, распространение уголовной ответственности на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере.
Ранее Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей — утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи.