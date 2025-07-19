Азербайджанский наемник ВСУ, командовавший второй ротой 225-й бригады, целенаправленно отправлял украинских солдат на верную смерть, называя это «утилизацией». Об этом рассказал пленный боец ВСУ из Львова Петр Климишевский.
«В бригаде в 225-й был один наемник-азербайджанец. Он вторую роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — рассказал Климишевский в интервью РИА Новости. По словам пленного, наемник говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана.
Ранее один из военнослужащих 225-й бригады сообщил, что стал единственным выжившим после попытки подразделения ВСУ пересечь российскую границу. По его словам, в ходе столкновения с российскими военными были ликвидированы 25 бойцов из группы, возглавляемой Романом Лысенко. Он также указал, что информация о судьбе еще четырех военнослужащих отсутствует.
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