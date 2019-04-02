Пациенты пермской больницы пожаловались на отсутствие туалетной бумаги перед приездом Медведева

Пациенты пермской больницы пожаловались на то, что туалетную бумагу в учреждение завезли только перед визитом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По словам местных жителей, медучреждение, входящее в пилотный федеральный проект «Бережливая поликлиника», спешно благоустроили к приезду Медведева.
Как объяснили «URA.RU» в пресс-службе пермского Минздрава, речь идет о городской поликлинике №2. «Очень часто пациенты пермских поликлиник уносят рулоны туалетной бумаги к себе домой. Вероятно, бумага появилась в поликлинике перед приездом Медведева, чтобы избежать такой ситуации», — рассказала PR-консультант ведомства Розалия Каневская. Она также добавила, что у больниц нет санитарных требований, предусматривающих обязательное наличие туалетной бумаги в уборных поликлиники.
Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев посетил ГКП № 2 на ул. Братьев Игнатовых в рамках визита в Пермь. Здание было отремонтировано в прошлом году и сразу после этого стало местом, куда привозят высокопоставленных гостей. Во время общения Медведева с сотрудниками медучреждения, пациенты были вынуждены ждать на улице, сообщает MDK в Twitter.