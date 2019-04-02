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Медведев в Перми изменил официальную программу. «URA.RU» предупреждало!

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 16:28
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Дмитрий Медведев изменил планы в ПермиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу после прилета в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев отправился в городскую клиническую поликлинику № 2 на улице Братьев Игнатовых. Данного пункта не было в официально опубликованной на сайте краевой администрации программе, но данную информацию сообщало сразу несколько источников «URA.RU».

По словам источников агентства, кортеж главы правительства по дороге в бизнес-парк «Морион» свернул с шоссе Космонавтов на улицу Братьев Игнатовых и остановился у входа в поликлинику. В медицинском учреждении Медведев находился около 10 минут. Губернатор Пермского края Максим Решетников и региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова презентовали премьеру возможности программы «Новая поликлиника».

Помещение ГКП № 2 на ул. Братьев Игнатовых было отремонтировано в прошлом году и сразу после этого стало местом, куда привозят высокопоставленных гостей. Правда, накануне приезда Медведева поликлинику вновь «обновляли». До 2018 года учреждением руководила нынешняя глава регионального минздрава Оксана Мелехова.

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