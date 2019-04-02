Сразу после прилета в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев отправился в городскую клиническую поликлинику № 2 на улице Братьев Игнатовых. Данного пункта не было в официально опубликованной на сайте краевой администрации программе, но данную информацию сообщало сразу несколько источников «URA.RU».
По словам источников агентства, кортеж главы правительства по дороге в бизнес-парк «Морион» свернул с шоссе Космонавтов на улицу Братьев Игнатовых и остановился у входа в поликлинику. В медицинском учреждении Медведев находился около 10 минут. Губернатор Пермского края Максим Решетников и региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова презентовали премьеру возможности программы «Новая поликлиника».
Помещение ГКП № 2 на ул. Братьев Игнатовых было отремонтировано в прошлом году и сразу после этого стало местом, куда привозят высокопоставленных гостей. Правда, накануне приезда Медведева поликлинику вновь «обновляли». До 2018 года учреждением руководила нынешняя глава регионального минздрава Оксана Мелехова.