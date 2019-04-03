Суд пересмотрит решение о заочном аресте бывшего челябинского вице-губернатора

Президиум Челябинского областного суда 3 апреля вернул в апелляционную инстанцию материалы уголовного дела бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева. Как сообщил «URA.RU» адвокат экс-чиновника Иван Черняков, этого потребовала прокуратура.
Александр Уфимцев обвиняется по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия он причастен к афере со строительством коттеджного поселка на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе. По документам это был детский лагерь, хотя здесь возводили дачи чиновники и бизнесмены. 23 ноября Центральный районный суд принял решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора. К тому времени экс-чиновник успел уехать из России, и был объявлен в международный розыск. По словам адвокатов Уфимцев проходит лечение в одной из клиник Израиля.
Областной суд оставил бывшего вице-губернатора под заочным арестом. Именно это решение и опротестовала прокуратура. «Прокуратура усмотрела процессуальные нарушения на стадии апелляции, — заявил адвокат Илья Черняков. — Теперь облсуд должен рассмотреть апелляцию заново, но уже в ином составе судей. Мы требовали отменить самое решение о заочном аресте, наше ходатайство отклонили. Но позицию прокуратуры о процессуальных нарушениях мы поддерживаем». Дата пересмотра дела еще не назначена.
Другими подозреваемыми и обвиняемыми в этом деле являются два бывших начальника управления культуры мэрии Челябинска — Андрей Григорьев и Дмитрий Назаров, глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин и бывший сотрудник минэкологии региона Илья Пруцких. Назаров вину признал и находится под подпиской, дело Валишина уже передано в суд.
С 2005 по май 2010 года Александр Уфимцев был вице-мэром Челябинска, до марта 2013 года занимал пост вице-губернатора.