20 мая 2019

План КПРФ по роспуску думы Екатеринбурга провалился. За мир в городе выступила даже оппозиция

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 12:17
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Восемьдесят третье заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, зал заседаний, екатеринбургская городская дума, гордума екатеринбурга
За роспуск думы проголосовали только три коммунистаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбургские депутаты на очередном заседании 21 мая отказались распускать гордуму, как предложила фракция КПРФ. За решение проголосовали только три коммуниста, которые и являются авторами инициативы: Римма Скоморохова, Роман Ступников и Олег Гордеев.

На заседании Скоморохова заявила, что городская дума неспособна принимать решения, основываясь на мнении горожан, и это стало причиной многодневных митингов против строительства собора Святой Екатерины на территории сквера у театра драмы. «Протесты создали крайне неприглядную картину и нанесли ущерб репутации Екатеринбурга», — заявила коммунистка.

«Справедливоросс» Александр Колесников не согласился с коллегой: «В чем неспособность думы работать? Ответа нет, понятно. Пытаетесь обвинить думу в той ситуации, что случилась в сквере». Колесников заметил, что за роспуском думы последуют новые выборы, а это будет стоить больших денег.

Коммунистов не поддержал даже депутат-«яблочник» Константин Киселев, который поддерживал протестующих: «Вчера наметился маленький мостик к миру и согласию, возник диалог. Вопрос, который поставили коллеги — будет его разрушать. Это был гражданский протест, люди не хотят политизации».

В Екатеринбурге целую неделю шли несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. В ходе протеста к акции вдруг подключились коммунисты и на волне повышенного внимания предложили распустить гордуму.

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