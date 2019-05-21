Екатеринбургские депутаты на очередном заседании 21 мая отказались распускать гордуму, как предложила фракция КПРФ. За решение проголосовали только три коммуниста, которые и являются авторами инициативы: Римма Скоморохова, Роман Ступников и Олег Гордеев.
На заседании Скоморохова заявила, что городская дума неспособна принимать решения, основываясь на мнении горожан, и это стало причиной многодневных митингов против строительства собора Святой Екатерины на территории сквера у театра драмы. «Протесты создали крайне неприглядную картину и нанесли ущерб репутации Екатеринбурга», — заявила коммунистка.
«Справедливоросс» Александр Колесников не согласился с коллегой: «В чем неспособность думы работать? Ответа нет, понятно. Пытаетесь обвинить думу в той ситуации, что случилась в сквере». Колесников заметил, что за роспуском думы последуют новые выборы, а это будет стоить больших денег.
Коммунистов не поддержал даже депутат-«яблочник» Константин Киселев, который поддерживал протестующих: «Вчера наметился маленький мостик к миру и согласию, возник диалог. Вопрос, который поставили коллеги — будет его разрушать. Это был гражданский протест, люди не хотят политизации».
В Екатеринбурге целую неделю шли несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. В ходе протеста к акции вдруг подключились коммунисты и на волне повышенного внимания предложили распустить гордуму.