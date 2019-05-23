22 мая 2019

Текслер отозвал своего человека с выборов в городе-спутнике Челябинска

Владимир Васин
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Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 20:46
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, голицын евгений, фалейчик андрей
Фаворит конкурса Андрей Фалейчик (слева) останется на заключительном этапе без поддержки Евгения Голицына (справа)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вывел своего заместителя Евгения Голицына из комиссии по проведению конкурса на должность мэра Копейска. Вице-губернатора сменит в этом качестве начальник Управления госслужбы и противодействия коррупции Татьяна Язовских, следует из опубликованного на официальном сайте главы региона распоряжения.

«Голицын не примет участия в завтрашнем предварительном заседании комиссии. Равно как и в заключительном, на котором для депутатов горсобрания окончательно сформируют список претендентов. Дело в том, что Голицын будет в Москве в командировке, которую нельзя отменить», — пояснил источник URA.RU» в правительстве.

Всего на кресло мэра города-спутника Челябинска претендуют десять человек. Комиссия 24 мая отсеет часть из них. Так, пояснил агентству спикер копейского собрания депутатов Владимир Емельянов, у двух кандидатов нет высшего образования. Такие люди не могут занимать пост главы администрации.

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 5 июня. 17 июня депутаты выберут главу Копейска. Считается, что максимальные шансы быть избранным имеет и. о. мэра Андрей Фалейчик.

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