23 мая 2019

Гордума придумает новую систему оповещения екатеринбуржцев после митингов из-за храма

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 13:57
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Интервью с Игорем Володиным. Екатеринбург, володин игорь
Игорь Володин не исключает возвращения публичных слушанийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин считает, что городским властям необходимо изменить систему оповещения граждан после несанкционированных митингов против строительства собора Святой Екатерины. На встрече с журналистами он заявил, что депутаты обратятся с таким предложением в мэрию.

«Мы видим, что нынешняя система несовершенна, поэтому возникают подобные конфликты. Например, когда опрос проходит в интернете, он затрагивает не все группы граждан», — сказал Володин. По его словам, одним из пунктов изменения механизмов может быть возвращение публичных слушаний.

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей.

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