Гордума придумает новую систему оповещения екатеринбуржцев после митингов из-за храма

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин считает, что городским властям необходимо изменить систему оповещения граждан после несанкционированных митингов против строительства собора Святой Екатерины. На встрече с журналистами он заявил, что депутаты обратятся с таким предложением в мэрию.
«Мы видим, что нынешняя система несовершенна, поэтому возникают подобные конфликты. Например, когда опрос проходит в интернете, он затрагивает не все группы граждан», — сказал Володин. По его словам, одним из пунктов изменения механизмов может быть возвращение публичных слушаний.
В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей.