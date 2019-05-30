Экс-глава ФСБ по Югре получил должность в РЖД

Бывший замначальника регионального управления ФСБ по Тюменской области — начальник службы по ХМАО Евгения Башкина продолжит службу в рядах чекистов, но уже в Воронеже. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах ХМАО.
По словам собеседника, Евгений Башкин будет прикомандирован к воронежскому отделению РЖД, где будет отвечать за безопасность организации. «Он сохранит погоны и звание, но фактически будет работать уже совсем в другой организации. Подобное было с начальником отдела ФСБ Нефтеюганска Владиком Хисматуллиным, которого прикомандировали работать проректором по безопасности в Сургутском государственном университете», — резюмирует инсайдер.
Получить комментарий управления ФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. В ведомстве на звонок агентства не ответили.
Как ранее сообщало «URA.RU», начальник УФСБ по ХМАО Евгений Башкин покинул свой пост в апреле. Его место занял чекист из Курганской области Игорь Архипов. По одной из версий, отставка Башкина связана с громким скандалом в Нефтеюганске, где сотрудники ФСБ около 11 часов устраивали обыски и допросы чиновников, но так и не предъявили каких-либо обвинений градоначальнику Сергею Дегтяреву.