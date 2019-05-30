Видеоролик о том, как будет выглядеть сквер и набережная городского пруда в Екатеринбурге после постройки собора — всего лишь часть большой презентации обновленного проекта храма Святой Екатерины. Об этом «URA.RU» сообщили в екатеринбургской епархии.
«Есть трейлер, а есть кино, ролик был таким трейлером, он лишь приподнял завесу тайны над тем, что будет в проекте, — пояснила агентству пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. — Видеоролик — это лишь малая толика того, что мы можем рассказать о соборе».
По ее словам, представление проекта в целом должно вскоре пройти в формате «общественной презентации». «Важно, чтобы люди не только увидели эскизы, но и смогли узнать его архитектурные, ландшафтные особенности, услышать пояснения экспертов» — говорит Тамбова.
Как стало известно «URA.RU», работа над «общественной презентацией» ведётся совместно силами церковников и фонда Святой Екатерины. Представление проекта состоится не раньше следующей недели — точные сроки пока не известны. «Мы обязательно сообщим всем о дате», — пообещали в епархии.