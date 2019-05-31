О претензиях к Сергею Шулаеву сообщают уже второму подряд главе региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Наталья Новокрещенова, со скандалом лишенная поста спикера собрания Карталинского района, отправила обращение врио губернатора Алексею Текслеру. Перечень огрехов администрации муниципалитета, который депутат просит взять под особый контроль, занимает несколько страниц. Еще больше Новокрещенова обещает рассказать при личной встрече.

«Власть в Карталинском муниципальном районе работает без планирования, без стратегии развития города и района, бездействует. Бюджет расходуется по принципу, чтобы истратить. Необходим финансовый аудит, проверки независимых от местной власти контрольных органов», — делается вывод в документе (есть в распоряжении редакции).

«Обращение вернулось в район на этой неделе. Видимо, чтобы местные власти ответили на возникшие в области вопросы. У меня уже спросили, чего я добивалась этим обращением. Я хотела, чтобы губернатор был в курсе ситуации. И надеюсь, что его решением будет запущен механизм независимой проверки ситуации в Карталах, в том числе финансовой», — пояснила «URA.RU» Новокрещенова. Глава района Сергей Шулаев не ответил на телефонный звонок корреспондента агенства.

Новокрещенову сместили с поста главы собрания депутатов в декабре 2018 года. Как неофициально подтвердили «URA.RU» в райсобрании, это произошло под давлением главы района Сергея Шулаева. Вместе с первым замом Светланой Бровкиной его судят за взятки и злоупотребление полномочиями. Очередное заседание по делу назначено на 26 июня. Как и в случае с главой Аргаяшского района Исрафилем Валишиным, процесс затянулся. Ранее аргаяшские депутаты также обратились к главе региона с просьбой лично вмешаться в ситуацию.