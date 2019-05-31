Шнуров удивился удалению сцен из фильма про Элтона Джона

Сергей Шнуров назвал удаление сцен «анекдотом» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на удаление в нескольких сцен из российской версии фильма о композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен». Музыкант назвал ситуацию вокруг картины «анекдотом».

«Смотрите, вот этим вырезанием делается то, что все начинают по этому поводу брать комментарии и комментировать. Это анекдот!» — сказал Шнуров журналистам. По его мнению, если сцены сексуального характера удаляли, чтобы оградить от них детей, то это было излишним, пишет «Национальная служба новостей». Как отметил Шнуров, даже «дети и так знают», что Элтон Джон нетрадиционной сексуальной ориентации.

Из российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне были вырезаны секс-сцены с участием мужчин и фрагменты с наркотиками. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его ведомство не давало прокатчикам рекомендаций удалять кадры из фильма. Картина «Рокетмен» выйдет в российский прокат 6 июня.