Скабеева отреагировала на список опасных собак

По мнению Ольги Скабеевой, в агрессии собак чаще всего виноваты их хозяева Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Телеведущая Ольга Скабеева считает, что за агрессивное поведение собак должны отвечать их хозяева. Такое мнение журналистка высказала в своем telegram-канале, комментируя составленный правительством РФ список опасных собак.

«С января 2020 года в силу вступит закон, который запретит выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка. Я очень люблю собак. Если собака — агрессивная или что-то такое, то винить нужно хозяина. Так-то с месяц назад меня укусила соседская такса. Не признавать же таксу особо опасной…», — отметила Скабеева.

Ранее сообщалось, что список из 12 пород собак, официально признанных потенциально опасными для людей, утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Перечень опубликован на сайте федерального кабмина. В список попали 12 пород собак и их метисы, пишет Nation News. Весной МВД предлагало признать опасными более 60 пород собак, однако в итоге перечень было решено существенно сократить.