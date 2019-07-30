Губернатор Куйвашев с шуткой проводил депутатов в отпуск

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами областного законодательного собрания на последнем в весенней сессии заседании. Свое выступление глава региона начал с шутки.
«Под конец сессии поредели ряды? Я понимаю», — начал выступление Куйвашев, смеясь. На момент начала выступления губернатора в зале присутствовали 38 депутатов из 49. Куйвашев поблагодарил парламентариев «за напряженную работу» и отметил, что всегда чувствует их «командный настрой» в решении задач. По мнению губернатора, заксобрание показывает высокий уровень работы: «К нам постоянно приезжают коллеги, перенимают опыт». «Желаю набраться сил, отдохнуть, повстречаться со своими избирателями», — сказал глава региона, завершая свое выступление.
На последнем заседании весенней сессии свердловские депутаты рассмотрели в том числе изменения бюджета области, состава потребительской корзины, а также уровня прожиточного минимума для пенсионеров региона — его установили на уровне 9137 рублей. В следующий раз парламентарии соберутся в октябре.