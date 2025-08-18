Comedy Club запретили в одной из стран СНГ

Власти Узбекистана запретили проведение юмористического телешоу Comedy Club, а также потребовали удалить отдельные шутки из выступления российского комика Алексея Щербакова из-за несоответствия контента национальным нормам этикета. Об этом сообщили концертные организаторы страны.
«Comedy Club запретили в Узбекистане из-за „несоответствия нормам этикета“. А из выступления комика Алексея Щербакова попросили вырезать некоторые шутки... Минкульт страны отправляет организаторам запреты и рекомендации к выступлениям приезжих артистов», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
По словам организаторов, ситуация берет начало еще в 2023 году. В тот период в Ташкенте планировали провести мероприятие «Музыкальный Comedy Club», однако из-за якобы возникших технических сложностей его перенесли на неопределенный срок, и новая дата до сих пор не была назначена. Как утверждают организаторы, на самом деле Министерство культуры направило официальное письмо, в котором заявило, что демонстрация в шоу семейных, супружеских, мужских и женских взаимоотношений противоречит национальным духовно-нравственным ценностям.
Представители индустрии заявили, что подобные случаи отмены мероприятий происходят регулярно. Организаторы отмечают, что программы артистов тщательно просматриваются и корректируются в соответствии с моральными нормами страны. Так, например, в текущем году были внесены требования убрать отдельные шутки из стендап-выступления Алексея Щербакова, а концерт исполнителя T-Fest был полностью отменен. В 2023 году вместе с Comedy Club были также были отменены концерты Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной и Земфиры (признана Минюстом РФ иноагентом). Местные организаторы отмечают, что из-за подобных ограничений они теряют до 90% потенциальной прибыли.
