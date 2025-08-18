Россиянка выиграла в лотерее 33 миллиона рублей

Жительница Чувашии Анжелика сорвала крупный джекпот в 33 миллиона рублей, купив последний билет. Об этом рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
«Первая примета — последний билет на кассе», — передает слова Анжелики пресс-служба. Там добавили, что женщина стала одним из трех победителей лотереи, разделив суперприз в 100 миллионов рублей.
Победительница призналась, что сначала сомневалась в покупке. «Я взяла билет, потом положила обратно, но в итоге все же решила купить», — передали ее слова в компании. О своем выигрыше Анжелика узнала только через несколько дней и сначала не поверила в удачу, хотя заранее чувствовала, что август будет для нее финансово успешным месяцем.
Работающая контролером на фабрике дверей женщина уже распланировала использование выигрыша. Основные средства она намерена направить на покупку квартиры для детей и дачи для себя. Как отметила Анжелика, она всегда верила, что когда-нибудь сможет выиграть крупную сумму, о чем ей неоднократно «говорил» гороскоп для Весов.
