В Челябинске прооперировали пострадавшего в аварии с бывшим вице-губернатором

Врачи челябинской областной клинической больницы прооперировали Никиту Лаврова, пострадавшего в аварии с участием бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе минздрава региона.
«Пострадавший, транспортированный из-за ухудшения состояния накануне вечером из Миасса в Челябинскую областную больницу, прооперирован, находится в реанимации ЧОКБ, состояние тяжелое», — добавили в министерстве.
Состояние еще одной пострадавшей, 19-летней Анастасии Вяткиной, также ухудшилось. Она с тяжелой травмой мозга находится в коме. Третий пострадавший, Владислав Коваленко, у которого сломана нога и откололся кусочек тазовой кости, прооперирован в Екатеринбурге.
Косилов заявил о готовности оказать содействие в перевозке пострадавших в Москву, в госпиталь Бурденко. В минздраве заявили, что состояние больных этого не позволяет.
ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля. Внедорожник экс-чиновника выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали все, кто находился в Lada. На Косилова завели уголовное дело.