30 июля 2019
29 июля 2019

В Челябинске прооперировали пострадавшего в аварии с бывшим вице-губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, хирург, медицина, доктор, врач
В Челябинске прооперировали пострадавшего в ДТП с Андреем КосиловымФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Врачи челябинской областной клинической больницы прооперировали Никиту Лаврова, пострадавшего в аварии с участием бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе минздрава региона.

«Пострадавший, транспортированный из-за ухудшения состояния накануне вечером из Миасса в Челябинскую областную больницу, прооперирован, находится в реанимации ЧОКБ, состояние тяжелое», — добавили в министерстве.

Состояние еще одной пострадавшей, 19-летней Анастасии Вяткиной, также ухудшилось. Она с тяжелой травмой мозга находится в коме. Третий пострадавший, Владислав Коваленко, у которого сломана нога и откололся кусочек тазовой кости, прооперирован в Екатеринбурге.

Косилов заявил о готовности оказать содействие в перевозке пострадавших в Москву, в госпиталь Бурденко. В минздраве заявили, что состояние больных этого не позволяет.

ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля. Внедорожник экс-чиновника выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали все, кто находился в Lada. На Косилова завели уголовное дело.

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