Возобновился суд над экс-главой мэрии Челябинска

Сергей Давыдов (справа) повторно предстанет перед судом в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Советский райсуд начинает повторное рассмотрение уголовного дела экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова.

Первое заседание назначено на 1 августа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Давыдов руководил мэрией Челябинска с мая 2010 по декабрь 2014 годов. Силовики задержали его в сентябре 2017 года по обвинению в выводе средств со счетов муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем дело переквалифицировали на злоупотребление должностным лицом полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). УФСБ по региону в марте 2019 года вышло в суд с сенсационным ходатайством — о прекращении дела и назначении Давыдову штрафа в 40 тыс. рублей.

Суд удовлетворил ходатайство. Однако против выступил представитель прокуратуры. Он заявил, что Давыдова надо было судить не как должностное лицо, а по ч.2 ст. 285 УК РФ как руководителя органа местного самоуправления.

Прокуратура подала апелляцию. Челябинский облсуд отказался ее рассматривать, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов — в инстанции работает сестра Давыдова. По решению Верховного суда РФ материалы отправили в Екатеринбург. Местный облсуд удовлетворил апелляцию и вернул дело на новое рассмотрение в Челябинск.