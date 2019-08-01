ФСБ отзывает уголовное дело экс-мэра Челябинска

Дело Сергея Давыдова могут вернуть в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

УФСБ по Челябинской области просит вернуть на доследование уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Ходатайство поступило 1 августа в Советский районный суд, где начался новый судебный процесс по делу Давыдова, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

Представитель прокуратуры возразил против возврата дела и попросил рассмотреть материалы сегодня. Судья объявил перерыв. На заседание пришел член Общественной палаты Советского района Павел Насыров. Он просил, чтобы его допросили как свидетеля, но суд ему в этом отказал.

«Вызывает опасение, что региональная ФСБ начинает торговать индульгенцией. Давыдов живет в Испании. Мы не должны дать преступникам уйти от ответственности. Я был свидетелем, когда он приезжал в ФСБ на „Мерседесе“. Те люди, которые подавали ходатайство об освобождении его от ответственности, должны быть сами привлечены к строгой уголовной ответственности», — заявил Насыров СМИ.

Давыдова, возглавлявшего Челябинск с середины 2010 по декабрь 2014 года, задержали в сентябре 2017 года. Ему инкриминировали вывод средств со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Дело переквалифицировав на злоупотребление должностным лицом полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ).

В марте челябинское УФСБ внесло в суд ходатайство о прекращении дела и назначении Давыдову штрафа в 40 тыс. рублей. Суд его удовлетворил, но прокуратура добилась возвращения дела на новое рассмотрение.