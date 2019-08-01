Рогозин похвастался перед Путиным уральским заводом, на котором бастовали рабочие

Дмитрий Рогозин рассказал о продукции Усть-Катавского вагоностроительного завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о продукции расположенного в Челябинской области Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«У нас интересная работа по легкорельсовому транспорту, подписали контракты с Челябинской областью, надеемся, что в Петербурге у нас появится очень интересная машина, которую мы делаем на Усть-Катавском вагоностроительном заводе», — заявил Рогозин в ходе встречи с главой государства. Речь идет о разрабатываемом на УКВЗ беспилотном низкопольном трамвае, в покупке которого власти северной столицы действительно заинтересованы.

В феврале работники Усть-Катавского вагоностроительного завода вышли на массовый протестный митинг. Они высказали недовольство низкой зарплатой. С рабочими тогда встретился генеральный директор УКВЗ Артем Бахарев. Он сказал, что уменьшение заработной платы некоторым категориям работников связано с неполной загрузкой производства и отсутствием заказов.

Вскоре после этого Дмитрий Рогозин предложил тогда еще губернатору Челябинской области Борису Дубровскому закупить 100 трамваев у Усть-Катавского вагоностроительного завода. В ответ власти Южного Урала публично заявили о готовности закупить до 135 трамваев для Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

В апреле глава АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК) Андрей Жерегеля сообщил «URA.RU» о планах вывода УКВЗ из кризиса и разработке новых видов техники.