Экс-мэр Челябинска сбежал из суда после возврата его дела в ФСБ

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов оказался шокирован решением Советского райсуда, вернувшего его дело в следственный отдел управления ФСБ по региону. Сразу после оглашения вердикта экс-чиновник выбежал из зала заседаний и отказался разговаривать с журналистами, передает корреспондент «URA.RU».
Решение суда было настолько неожиданным для Давыдова, что он забыл расписаться в документах об ознакомлении с вердиктом. Адвокат Максим Классен застал его спускающимся по лестнице и попросил вернуться в зал заседаний для формальной процедуры. «Ничего не комментирую, спрашивайте у прокурора», — сказал он корреспонденту «URA.RU», проходя мимо.
Советский райсуд 1 августа удовлетворил ходатайство о возврате уголовного дела Давыдова в следственный отдел УФСБ по региону. Это уже второе рассмотрение материалов в отношении экс-чиновника. В марте тот же суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и приговорил Давыдова к штрафу в 40 тысяч рублей. Однако прокуратура оспорила этот вердикт, и дело вернули на новое рассмотрение.