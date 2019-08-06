В ХМАО возбудили дело против экс-чиновницы за то, что она не хотела работать

В Югре следователи возбудили уголовное дело против бывшего руководителя службы судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району за то, пыталась снизить рабочую нагрузку для себя и своих подчиненных. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
По версии следствия, подозреваемая умышленно не зарегистрировала больше 200 исполнительных листов с административными штрафами, что привело к истечению их сроков давности. «В связи с этим размер невзысканных в доход государства штрафов составил более 4 млн. 700 тыс. рублей, а лица, привлеченные к административной ответственности, не понесли назначенного им наказания», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Югры.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ — «Совершение действий явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.