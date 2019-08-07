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В Югре наградят полицейского, застрелившего сотрудника МЧС. Семья погибшего напарника получит крупную выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с убитым полицейским. Сургут, гвоздики
Семье Хановых после потери кормильца положены льготыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Погибший после нападения сержант сургутской полиции Ильмир Ханов и получивший ранение младший лейтенант Александр Царегородцев будут представлены к государственным и ведомственным наградам. А семья сотрудника, который погиб при исполнении служебных обязанностей получит денежную компенсацию и ряд льгот. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«На Ханова готовится представление на получение государственной награды посмертно, на Царегородцева — к ведомственной. Окончательное решение будет принято в министерстве внутренних дел в Москве», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры. Там также добавили, что семья Ханова получит компенсацию в размере трех миллионов рублей, ежемесячную пенсию и льготы при оплате услуг ЖКХ. Тело погибшего полицейского отправлено для похорон на его малую родину, в Башкирию. Царегородцев продолжает лечение в сургутской больнице.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ханов был убит при исполнении служебных обязанностей. На него напал экс-сотрудник МЧС Филипп Иноземцев, который нанес полицейскому несколько ударов ножом. Коллега Ханова был ранен, он применил табельное оружие и убил нападавшего. Расследованием уголовного дела занимается сургутский следственный комитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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