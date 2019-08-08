Новые гаджеты оснастили необычными камерами и мощной батареей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Южнокорейская компания Samsung представила два новых смартфона: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация, которая транслировалась на сайте производителя гаджетов, состоялась в Нью-Йорке.

«Каждый элемент новых смартфонов поможет пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру», — рассказал представитель компании Донг Джин Ко.

Особенность новых смартфонов — ускоренный заряд батареи. Также оба гаджета обладают трехмодульными камерами с широкоугольным объективом и 256 гигабайтами встроенной памяти и поддерживают передачу данных в сетях 5G, передает News.ru .

Цена на минимальную версию Galaxy Note составит 76990 рублей, для Galaxy Note 10+ — 89990 рублей. Продажи начнутся 23 августа.